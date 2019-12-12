В России решили разобраться с экскурсоводами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил навести порядок в деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов и проводников. Такое решение он озвучил на заседании правительства, передает в четверг, 12 декабря, ТАСС.

«Зачастую все это выглядит совершенно недопустимо, подобные услуги оказываются лицами, не имеющими на то разрешение, оказываются неквалифицированно, что дискредитирует саму эту профессию», — заметил премьер, добавив, что законодательство по урегулированию такой работы меняется.

Медведев, в частности, призвал разобраться в сфере правового регулирования работы данных специалистов, а также обратить внимание на деятельность гидов-иностранцев, так как, по его словам, они зачастую не имеют соответствующих навыков.