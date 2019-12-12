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В Кремле оценили возможность изменения Конституции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Кремле оценили возможность изменения Конституции
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не слышал о возможном изменении Конституции.
«О каких-то планах я вам ничего не могу сказать, мне не известно о таких планах», — заявил он, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле намерения в перспективе актуализировать основной закон страны, передает ТАСС.
Таким образом он прокомментировал результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) , согласно которому, 68% респондентов выступили за внесение поправок в Конституцию.
Ранее журналист американского издания Fort Russ News в преддверии Дня Конституции России написал, что именно в этом документе скрываются ответы на многочисленные вопросы о русском понимании политики, экономики, прав человека, «загадке Владимира Путина и его власти».
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Фонд "Общественное мнение" , ИТАР-ТАСС
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