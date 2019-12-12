Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина

Президент выразил недовольство Кудрину

«Что-то многовато», — сказал глава государства.

Кудрин отметил, что ранее суммы были гораздо меньше: например, в 2018 году бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей. Тогда министр финансов Антон Силуанов заявил, что деньги можно было бы потратить, но траты были бы неэффективными.

Кудрин в разговоре с национальным лидером заявил, что статистика говорит о том, что необходимо предпринять меры для снижения бюрократии и упрощения некоторых процедур.

В РФ решили строить танкеры для перевозки сжиженного газа

Правительство РФ приняло решение в течение ближайших трёх лет выделить верфи «Звезда» 22 миллиарда рублей на строительство танкеров для перевозки сжиженного газа, сообщает «Коммерсант»

По данным издания, речь идёт о 15 газовозах, 10 из которых буду построены при непосредственном участии специалистов южнокорейской компании Samsung. При этом планируется, что производство последних 5 судов будет строго локализовано на территории РФ. Танкеры будут поставлены для проектов компании НОВАТЭК . Отмечается, что если реализация проекта пройдёт успешно, то «Звезда» получит более крупный заказ: до 2030 года НОВАТЭК нуждается в увеличении количества своих газовозов до 67 судов.

В МИД РФ вызвали посла ФРГ

Посла Германии в России вызвали в МИД для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов из ФРГ, сообщают «Известия» . Ранее двух представителей отечественной дипмиссии объявили персонами нон-грата в связи с результатами расследования убийства гражданина Грузии в Берлине. Погибший — бывший силовик. Немецкие правоохранители полагают, что к преступлению могут иметь отношение российские власти.

Накануне посол России Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ. Позже представители российского внешнеполитического ведомства, комментируя произошедшие события заявили, что будут предприняты ответные «зеркальные» меры.

Украинские политики изменили тон после саммита в Париже

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что украинские политики изменили подход к переговорам после завершения встречи лидеров стран «нормандской четвёрки». По ее словам, в диалоге коллеги из соседнего государства теперь больше опираются на «реальность».

Захарова также подчеркнула, что изменилась «тональность» переговоров: украинские дипломаты начали оперировать правовыми терминами и отстаивать интересы разных сегментов общества.

Путину направили предложения об изъятии родителей из семьи

Авторы инициативы отметили, что в качестве альтернативы можно организовать перемещение ребёнка с родителем, который опасности для него не представляет. По мнению главы комитета Госдумы по делам семьи Оксаны Пушкиной, реализация последнего проекта более реальна, поскольку для изъятия взрослого человека в настоящее время нет законодательной базы.

Депутат подчеркнула, что сегодня в случаях, когда истцы пытаются выселить из квартиры «родителя-алокголика», суды им в требовании отказывают.