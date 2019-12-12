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Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина 

Рамблер 23 минуты назад

Президент выразил недовольство Кудрину

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова главы Счетной палаты о том, что неисполнение бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
«Что-то многовато», — сказал глава государства.
Кудрин отметил, что ранее суммы были гораздо меньше: например, в 2018 году бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей. Тогда министр финансов Антон Силуанов заявил, что деньги можно было бы потратить, но траты были бы неэффективными.
Кудрин в разговоре с национальным лидером заявил, что статистика говорит о том, что необходимо предпринять меры для снижения бюрократии и упрощения некоторых процедур.

В РФ решили строить танкеры для перевозки сжиженного газа

Правительство РФ приняло решение в течение ближайших трёх лет выделить верфи «Звезда» 22 миллиарда рублей на строительство танкеров для перевозки сжиженного газа, сообщает «Коммерсант».
По данным издания, речь идёт о 15 газовозах, 10 из которых буду построены при непосредственном участии специалистов южнокорейской компании Samsung. При этом планируется, что производство последних 5 судов будет строго локализовано на территории РФ. Танкеры будут поставлены для проектов компании НОВАТЭК. Отмечается, что если реализация проекта пройдёт успешно, то «Звезда» получит более крупный заказ: до 2030 года НОВАТЭК нуждается в увеличении количества своих газовозов до 67 судов.

В МИД РФ вызвали посла ФРГ

Посла Германии в России вызвали в МИД для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов из ФРГ, сообщают «Известия». Ранее двух представителей отечественной дипмиссии объявили персонами нон-грата в связи с результатами расследования убийства гражданина Грузии в Берлине. Погибший — бывший силовик. Немецкие правоохранители полагают, что к преступлению могут иметь отношение российские власти.
Накануне посол России Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ. Позже представители российского внешнеполитического ведомства, комментируя произошедшие события заявили, что будут предприняты ответные «зеркальные» меры.

Украинские политики изменили тон после саммита в Париже

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что украинские политики изменили подход к переговорам после завершения встречи лидеров стран «нормандской четвёрки». По ее словам, в диалоге коллеги из соседнего государства теперь больше опираются на «реальность».
Захарова также подчеркнула, что изменилась «тональность» переговоров: украинские дипломаты начали оперировать правовыми терминами и отстаивать интересы разных сегментов общества.

Путину направили предложения об изъятии родителей из семьи

Эксперты Совета по правам человека (СПЧ) передали президенту России Владимиру Путину предложение о реорганизации системы семейного устройства детей, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК. Среди прочих мер, специалисты предлагают изымать из семьи родителей, которые представляют опасность для ребёнка.
Авторы инициативы отметили, что в качестве альтернативы можно организовать перемещение ребёнка с родителем, который опасности для него не представляет. По мнению главы комитета Госдумы по делам семьи Оксаны Пушкиной, реализация последнего проекта более реальна, поскольку для изъятия взрослого человека в настоящее время нет законодательной базы.
Депутат подчеркнула, что сегодня в случаях, когда истцы пытаются выселить из квартиры «родителя-алокголика», суды им в требовании отказывают.
Видео дня. Жительницу Екатеринбурга заочно похоронили
Комментарии 27 
Редактор:  Николай Косяк
Теги:
Политика , Видео , Антон Силуанов , Григорий Березкин , Сергей Нечаев , Мария Захарова , Владимир Путин , Демьян Кудрявцев , МИД , Совет по правам человека , Счетная палата , Правительство РФ , Новатэк , Ведомости , газета "Известия"
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