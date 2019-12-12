МИД России: союзники не бывают главными и второстепенными

В МИД России заявили, что Москва считает Минск надежным союзником

Как отметил высокопоставленный дипломат, Союзное государство России и Белоруссии стало примером для интеграционных объединений на пространстве бывшего СССР.

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