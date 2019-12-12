МИД России: союзники не бывают главными и второстепенными

Россию и Белоруссию связывают надежные союзнические отношения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в опубликованном в четверг интервью журналу "Союзное государство".
"Союзники не бывают главными и второстепенными. Они надежные или ненадежные. Беларусь — союзник надежный. И всестороннее развитие союзнических отношений с Минском закреплено в качестве одного из приоритетов в Концепции внешней политики Российской Федерации", — сказал он.
Как отметил высокопоставленный дипломат, Союзное государство России и Белоруссии стало примером для интеграционных объединений на пространстве бывшего СССР.
"Российско-белорусские интеграционные процессы в значительной мере повернули вспять центробежные тенденции на постсоветском пространстве, стали локомотивом образования новых региональных форматов — EАЭС, ОДКБ", — подчеркнул Руденко.