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В МИД России заявили, что Москва считает Минск надежным союзником 

ТАСС 1 час назад
МИД России: союзники не бывают главными и второстепенными
Фото: РИА Новости
Россию и Белоруссию связывают надежные союзнические отношения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в опубликованном в четверг интервью журналу "Союзное государство".
"Союзники не бывают главными и второстепенными. Они надежные или ненадежные. Беларусь — союзник надежный. И всестороннее развитие союзнических отношений с Минском закреплено в качестве одного из приоритетов в Концепции внешней политики Российской Федерации", — сказал он.
Как отметил высокопоставленный дипломат, Союзное государство России и Белоруссии стало примером для интеграционных объединений на пространстве бывшего СССР.
"Российско-белорусские интеграционные процессы в значительной мере повернули вспять центробежные тенденции на постсоветском пространстве, стали локомотивом образования новых региональных форматов — EАЭС, ОДКБ", — подчеркнул Руденко.
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Теги:
Политика , Андрей Руденко , МИД , ЕАЭС , Минск , Москва
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