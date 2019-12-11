Собянин вспомнил о частых встречах с Лужковым

Собянин рассказал о частых встречах с Лужковым в последние годы

«В первые годы практически не общались, а в последний период встречались довольно-таки часто, в этом году раза четыре или пять», — передает слова Собянина РИА «Новости».

Мэр Москвы отметил, что не обсуждал с бывшим градоначальником столицы свою работу.

«У него был драйв, он был заряжен делом, рассказывал про сельское хозяйство, про то предприятие, которым он занимался, было очень интересно его послушать. Так, общими вопросами обменивались, а в хозяйственные вопросы города практически не вмешивались в разговоре», — сказал Собянин.

Лужков умер во вторник на 84-м году жизни в Мюнхене в ходе операции на сердце.

Прощание с бывшим мэром Москвы состоится в четверг, 12 декабря, в Храме Христа Спасителя. Отпевание проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.