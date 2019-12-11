Кадыров призвал Сокурова быть мужчиной

Он отметил, что долго думал, стоит ли отвечать на слова Сокурова. Однако все же решил это сделать, поскольку режиссер слишком вольно и с огромной неприязнью высказался не только о нем, но и в целом о чеченском народе.

Кадыров считает, что если бы не он и его отец, "Сокуров и ему подобные давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию из-за бугра".

По мнению чеченской главы, именно твердость, решительность, мудрость и мужество его отца помогли восстановить мир и порядок, а также остановить войну. Он напомнил, что целостность России была восстановлена ценой тысяч жизней военных.

Кадыров заявил, что у Сокурова нет собственного мнения и гражданской позиции.