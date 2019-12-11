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Кадыров призвал Сокурова быть мужчиной 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Кадыров призвал Сокурова быть мужчиной
Фото: РИА Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил российскому режиссеру Александру Сокурову, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава и его отец Ахмат были удостоены награды.
Он отметил, что долго думал, стоит ли отвечать на слова Сокурова. Однако все же решил это сделать, поскольку режиссер слишком вольно и с огромной неприязнью высказался не только о нем, но и в целом о чеченском народе.
Кадыров считает, что если бы не он и его отец, "Сокуров и ему подобные давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию из-за бугра".
По мнению чеченской главы, именно твердость, решительность, мудрость и мужество его отца помогли восстановить мир и порядок, а также остановить войну. Он напомнил, что целостность России была восстановлена ценой тысяч жизней военных.
Кадыров заявил, что у Сокурова нет собственного мнения и гражданской позиции.
"Будьте лучше мужчиной, патриотом, а не игрушкой в чьих-то руках. А в данном случае вы уподобились игрушке в руках кукловодов", — написал он.
Обращаясь к Сокурову, Кадыров также отметил, что его включили в Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), чтобы затрагивать вопросы, которые волнуют народ.
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Комментарии 2 
Теги:
Политика , Александр Сокуров , Рамзан Кадыров , Совет по правам человека , Чеченская Республика
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