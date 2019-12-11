Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России предотвращен теракт
В России предотвращен теракт
Происшествия
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Криминал
Пока вы спали: как Лавров "прогибал" Помпео
Пока вы спали: как Лавров "прогибал" Помпео
Политика
России предсказали генеральное морское сражение
России предсказали генеральное морское сражение
Армия

Путин ознакомится с речью Егора Жуков 

Газета.Ru + ещё 2 52 минуты назад
Путин ознакомится с речью Егора Жуков
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства пока не ознакомился с речью студента ВШЭ Егором Жуковым, который был приговорен по обвинению в призывах к экстремизму к 3 годам условно с запретом на администрацию сайтов в течение двух лет. Об этом передает корреспондент "Газеты.Ru".
До этого на встрече Путина с членами СПЧ Николай Сванидзе попросил президента ознакомиться с речью Жукова.
По словам Пескова, президенту России будет представлена речь студента, однако пока этого сделано не было.
Егор Жуков был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Изначально Жукову вменяли участие в массовых беспорядках, но позже сняли обвинение. После этого ему предъявили обвинения в публичных призывах к экстремизму в роликах на его YouTube-канале.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
Газета.Ru: последние новости
Путин отреагировал на идею сделать 31 декабря выходным Путин отреагировал на идею сделать 31 декабря выходным Пол Уилан грозит просверлить дрелью головы сотрудников ФСИН Пол Уилан грозит просверлить дрелью головы сотрудников ФСИН Сериал "Слуга народа" с Зеленским покажут на российском телевидении Сериал "Слуга народа" с Зеленским покажут на российском телевидении 
Теги:
Политика , Николай Сванидзе , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Егор Жуков , Совет по правам человека , ВШЭ , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России предотвращен теракт
В России предотвращен теракт 157
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки 12
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео 202
России предсказали генеральное морское сражение
России предсказали генеральное морское сражение 156
Труп фотографа без головы нашли под Москвой
Труп фотографа без головы нашли под Москвой 17
Видео
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
00:27
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
Происшествия
Магия чисел Фибоначчи
06:35
Магия чисел Фибоначчи
Наука и техника
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
01:28
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
Происшествия
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
03:11
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Криминал Статьи
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение