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Депутата Госдумы приговорили к 14 годам за госизмену на Украине 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Депутата Госдумы приговорили к 14 годам за госизмену на Украине
Фото: Газета.Ru
Депутата Государственной думы России, бывшего депутата Крыма Светлану Савченко заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену на Украине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на украинскую «прокуратуру автономной республики Крым», базирующуюся в Киеве.
По данным прокуратуры, была доказана вина Савченко в совершении действии, причиняющих ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины. В частности, она способствовала присоединению Крыма к России.
По словам Савченко, она не намерена обжаловать приговор, так как считает его «трагифарсом», который не имеет отношения «ни к праву, ни к здравому смыслу».
Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Украинские власти по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Светлана Савченко , Госдума , Интерфакс , Киев , Республика Крым
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