Депутата Госдумы приговорили к 14 годам за госизмену на Украине

По данным прокуратуры, была доказана вина Савченко в совершении действии, причиняющих ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины. В частности, она способствовала присоединению Крыма к России.

По словам Савченко, она не намерена обжаловать приговор, так как считает его «трагифарсом», который не имеет отношения «ни к праву, ни к здравому смыслу».

Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Украинские власти по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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