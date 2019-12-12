Путин проедет на поезде по Крымскому мосту

Путин проедет по Крымскому мосту на поезде

В мае 2018 года, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин лично за рулем КамАЗа открыл автомобильное движение по мосту через Керченский пролив. Старт движения поездов по Крымскому мосту запланирован на 23 декабря — в этот день по нему проедет первый состав. В тот же день состоится торжественная церемония открытия ж/д движения. По данным Daily Storm, президент России примет в ней участие — проедет по сооружению на поезде.

Первый поезд в Севастополь отправится из Санкт-Петербурга днем 23 декабря и прибудет туда, согласно расписанию, 43,5 часа спустя. Продажа билетов на поезда в Крым стартовали еще в ноябре. Поезда из Москвы в Севастополь начнут ходить весной 2020 года. До тех пор из столицы на поезде можно будут добраться до Симферополя.

Движение по железнодорожной части Крымского моста грузовых составов запланировано на июнь 2020-го. В настоящее время на ж/д части моста тестируется инфраструктура — локомотивные бригады проводят обкатку.