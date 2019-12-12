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Путин проедет по Крымскому мосту на поезде 

Рамблер + ещё 9 55 минут назад
Путин проедет на поезде по Крымскому мосту
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту лично. Об этом сообщает Daily Storm.
В мае 2018 года, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин лично за рулем КамАЗа открыл автомобильное движение по мосту через Керченский пролив. Старт движения поездов по Крымскому мосту запланирован на 23 декабря — в этот день по нему проедет первый состав. В тот же день состоится торжественная церемония открытия ж/д движения. По данным Daily Storm, президент России примет в ней участие — проедет по сооружению на поезде.
Первый поезд в Севастополь отправится из Санкт-Петербурга днем 23 декабря и прибудет туда, согласно расписанию, 43,5 часа спустя. Продажа билетов на поезда в Крым стартовали еще в ноябре. Поезда из Москвы в Севастополь начнут ходить весной 2020 года. До тех пор из столицы на поезде можно будут добраться до Симферополя.
Движение по железнодорожной части Крымского моста грузовых составов запланировано на июнь 2020-го. В настоящее время на ж/д части моста тестируется инфраструктура — локомотивные бригады проводят обкатку.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Политика , Керченский пролив , Крымский мост , Безопасность , Владимир Путин
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