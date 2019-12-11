Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России предотвращен теракт
В России предотвращен теракт
Происшествия
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Криминал
Пока вы спали: как Лавров "прогибал" Помпео
Пока вы спали: как Лавров "прогибал" Помпео
Политика
России предсказали генеральное морское сражение
России предсказали генеральное морское сражение
Армия

Губернатор Приамурья подарит гитару 13-летнему мальчику 

РИА Новости 3 часа назад
Губернатор Приамурья подарит гитару 13-летнему мальчику
Фото: РИА Новости
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в Instagram, что выступит Дедом Морозом для 13-летнего мальчика Вани, глава региона подарит ему гитару.
Елку с письмами-пожеланиями воспитанников детских домов установили в правительстве Приамурья, во вторник ее временно перенесли в общественно-культурный центр Благовещенска, где губернатор выступил с докладом об итогах 2019 года.
"Все письма с пожеланиями ребят разобрали коллеги. Это значит, что у каждого ребенка будет подарок на Новый год. У меня письмо от 13-летнего Вани из Тынды. Он мечтает о том, чтобы ему на Новый год подарили гитару. С удовольствием сделаю!" — написал Орлов.
Как уточняется на сайте правительства Приамурья, Ваня находится в тындинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Благотворительная акция "Елка желаний" проходит в Приамурье по инициативе губернатора второй год, в прошлом году Орлов исполнил новогодние желания двух воспитанников детских домов: подарил игру "Монополия" девочке из Поярковского центра "Доверие" и полицейскую машину на пульте управления мальчику из белогорского центра "Радуга". В этом году свои пожелания Деду Морозу написали 532 ребенка из 22 социальных учреждений области.
В 2018 году писем на елке было меньше — 230, все пожелания тогда исполнили члены правительства Приамурья, депутаты амурского парламента, главы муниципалитетов, сотрудники органов исполнительной власти и журналисты.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
Последние новости
Названа причина смерти Лужкова Названа причина смерти Лужкова В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика
Комментарии 
Теги:
Политика , Елка , Василий Орлов , Амурская Область , Благовещенск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России предотвращен теракт
В России предотвращен теракт 157
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки 12
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео 202
России предсказали генеральное морское сражение
России предсказали генеральное морское сражение 156
Труп фотографа без головы нашли под Москвой
Труп фотографа без головы нашли под Москвой 17
Видео
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
00:27
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
Происшествия
Магия чисел Фибоначчи
06:35
Магия чисел Фибоначчи
Наука и техника
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
01:28
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
Происшествия
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
03:11
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Криминал Статьи
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение