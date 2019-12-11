Губернатор Приамурья подарит гитару 13-летнему мальчику

Елку с письмами-пожеланиями воспитанников детских домов установили в правительстве Приамурья, во вторник ее временно перенесли в общественно-культурный центр Благовещенска , где губернатор выступил с докладом об итогах 2019 года.

"Все письма с пожеланиями ребят разобрали коллеги. Это значит, что у каждого ребенка будет подарок на Новый год. У меня письмо от 13-летнего Вани из Тынды. Он мечтает о том, чтобы ему на Новый год подарили гитару. С удовольствием сделаю!" — написал Орлов.

Как уточняется на сайте правительства Приамурья, Ваня находится в тындинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Благотворительная акция "Елка желаний" проходит в Приамурье по инициативе губернатора второй год, в прошлом году Орлов исполнил новогодние желания двух воспитанников детских домов: подарил игру "Монополия" девочке из Поярковского центра "Доверие" и полицейскую машину на пульте управления мальчику из белогорского центра "Радуга". В этом году свои пожелания Деду Морозу написали 532 ребенка из 22 социальных учреждений области.

В 2018 году писем на елке было меньше — 230, все пожелания тогда исполнили члены правительства Приамурья, депутаты амурского парламента, главы муниципалитетов, сотрудники органов исполнительной власти и журналисты.