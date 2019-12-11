«Новое начало»: Чижов спрогнозировал отношения РФ и ЕС

Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС

«Я абсолютно уверен: в ходе нового, начавшегося буквально 10 дней назад еэсовского институционального цикла, мы можем стать свидетелями «нового начала» в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в настоящее время отношения России и ЕС нельзя назвать нормальными.

Ранее в Брюсселе прошёл круглый стол с представителями из России, посвящённый текущему состоянию геополитики и перспективам внешнеполитического курса.