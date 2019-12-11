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Политика

Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС 

RT на русском + ещё 3 58 минут назад
«Новое начало»: Чижов спрогнозировал отношения РФ и ЕС
Фото: ТАСС
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
«Я абсолютно уверен: в ходе нового, начавшегося буквально 10 дней назад еэсовского институционального цикла, мы можем стать свидетелями «нового начала» в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что в настоящее время отношения России и ЕС нельзя назвать нормальными.
Ранее в Брюсселе прошёл круглый стол с представителями из России, посвящённый текущему состоянию геополитики и перспективам внешнеполитического курса.
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Теги:
Политика , Владимир Чижов , ЕС , РИА Новости
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