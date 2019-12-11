«Нормандский саммит»: Меркель признала победу Путина

Меркель признала победу за Путиным на «нормандском саммите»

Сегодня ты победитель, — процитировал Ангелу Меркель «Коммерсант».

После ужина, когда лидеры Франции, Украины, Германии и России шли на пресс-конференцию по итогам «нормандского саммита», канцлер сказала эту фразу. Однако Ангела Меркель сказала её «без особой радости», отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что участники «нормандской четвёрки» пришли к решению изменить конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера», которая была подписана в Минске 1 октября 2019 года, и что Минские соглашения остаются основой по урегулированию ситуации в Донбассе.