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Происшествия

Меркель признала победу за Путиным на «нормандском саммите» 

News.ru + ещё 3 6 часов назад
«Нормандский саммит»: Меркель признала победу Путина
Фото: News.ru
Канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения саммита «нормандской четвёрки» в Париже назвала президента России Владимира Путина победителем. Об этом сообщил «Коммерсант».
Сегодня ты победитель, — процитировал Ангелу Меркель «Коммерсант».
После ужина, когда лидеры Франции, Украины, Германии и России шли на пресс-конференцию по итогам «нормандского саммита», канцлер сказала эту фразу. Однако Ангела Меркель сказала её «без особой радости», отмечает издание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что участники «нормандской четвёрки» пришли к решению изменить конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера», которая была подписана в Минске 1 октября 2019 года, и что Минские соглашения остаются основой по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Теги:
Политика , В мире , Ангела Меркель , Владимир Путин , Германия
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