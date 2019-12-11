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Лавров дал оценку встрече с Трампом 

Газета.Ru + ещё 15 2 часа назад
Лавров дал оценку встрече с Трампом
Фото: РИА Новости
Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА "Новости".
Он отметил, что американский лидер знает о выгоде хороших взаимоотношений России и США для американцев, американского бизнеса, страны в целом и общей ситуации в мире. По его мнению, такие отношения должны опираться на баланс интересов, прагматизм и обоюдную выгоду.
Однако Лавров подчеркнул, что не все со стороны США согласны с данной позицией, чем осложняют нормализацию отношений.
Переговоры Лаврова и Трампа состоялись 10 декабря в Вашингтоне, они длились 45 минут. Кроме того, российский министр встретился с госсекретарем Майком Помпео. Он пригласил Помпео в Россию.
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Теги:
Политика , Санкции , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , США
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