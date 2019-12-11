Лавров дал оценку встрече с Трампом

Он отметил, что американский лидер знает о выгоде хороших взаимоотношений России и США для американцев, американского бизнеса, страны в целом и общей ситуации в мире. По его мнению, такие отношения должны опираться на баланс интересов, прагматизм и обоюдную выгоду.

Однако Лавров подчеркнул, что не все со стороны США согласны с данной позицией, чем осложняют нормализацию отношений.

Переговоры Лаврова и Трампа состоялись 10 декабря в Вашингтоне, они длились 45 минут. Кроме того, российский министр встретился с госсекретарем Майком Помпео. Он пригласил Помпео в Россию.