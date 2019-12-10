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Помпео на встрече с Лавровым предостерёг Россию от «вмешательства» 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Помпео заявил Лаврову о недопустимости вмешательства в выборы
Фото: РИА Новости
Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил недопустимость вмешательства в выборы.
«Что касается вмешательства в наши внутренние дела, то тут всё было однозначно: это недопустимо», — сказал Помпео на совместной пресс-конференции с Лавровым.
Госсекретарь добавил, что он ясно передал ожидания США в отношении России.
«Если Россия или другой иностранный игрок предпримет шаги, направленные на подрыв наших демократических процессов, мы предпримем действия в ответ», — сказал он.
Ранее Помпео заявил, что США тщательно проверяют все предположения о любых вмешательствах в избирательные процессы страны. Он отметил, что многие страны «стремятся подорвать американскую демократию, правосудие и ценности».
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Теги:
Политика , Ближний Восток , Конфликты , США , Сергей Лавров , Госдеп США
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