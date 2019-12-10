Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В РФ предрекли «генеральное сражение XXI века»
В РФ предрекли «генеральное сражение XXI века»
Армия
Меркель назвала победителя саммита в Париже
Меркель назвала победителя саммита в Париже
В мире
Ничья в пользу Путина: Об итогах "нормандского саммита"
Ничья в пользу Путина: Об итогах "нормандского саммита"
В мире
Пенсионеры обчистили городскую елку в центре России
Пенсионеры обчистили городскую елку в центре России
Общество

Лавров отметил, что Россия выдает визы американцам без задержек 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Лавров высказался о невыдаче виз россиянам
Фото: © POOL
Россия, в отличие от США, выдаёт визы американским гражданам без задержек, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, наши граждане вынуждены ждать собеседования. Если они хотят в Москве собеседование перед получением визы пройти, — 300 дней. Во Владивостоке, по-моему, 40, в Екатеринбурге тоже более 30 только для того, чтобы пройти собеседование. Наши американские коллеги объясняют это тем, что после того, как были установлены квоты, у них все консульские сотрудники уехали. Это, наверное, право каждой страны определять структуру своего дипломатического представительства", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.
"У нас тоже пришлось резать по живому и многие консульские сотрудники уехали, но в нашей ситуации ни одного случая удлинения срока выдачи виз не произошло. Все визы выдаются точно так же, в те же сроки, что и до этого неприятного развития ситуации в наших двусторонних отношениях. Считаем принципиально важным поддерживать именно такой подход, учитывая значение контактов между людьми, спортивных, культурных, межпарламентских, любых других. Чем больше американцы и россияне будут друг к другу ездить, чем легче будут такие поездки, тем лучше для упрочения наших отношений, нашего партнерства, у которого, как я уже сказал, колоссальные перспективы", — подчеркнул он.
В свою очередь, Помпео отметил, что не хотел бы вдаваться в цифры по визам, но важно, чтобы обе страны действовали в соответствии с Венской конвенцией, и обе страны намерены работать в этом направлении.
"Мы говорили об этом сегодня… Мы работаем над тем, чтобы быть уверенными в том, что какие бы у нас проблемы ни были, мы сможем их решить", — отметил он.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Последние новости
Названа причина смерти Лужкова Названа причина смерти Лужкова В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика
Комментарии 
Теги:
Политика , Сергей Лавров , МИД , Владивосток , Екатеринбург , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ предрекли «генеральное сражение XXI века»
В РФ предрекли «генеральное сражение XXI века» 100
Меркель назвала победителя саммита в Париже
Меркель назвала победителя саммита в Париже 281
Ничья в пользу Путина: Об итогах «нормандского саммита»
Ничья в пользу Путина: Об итогах «нормандского саммита» 5
Пенсионеры обчистили городскую елку в центре России
Пенсионеры обчистили городскую елку в центре России 1
Сябитова резко отреагировала на тайную свадьбу Петросяна
Сябитова резко отреагировала на тайную свадьбу Петросяна
Видео
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика