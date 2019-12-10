Лавров высказался о невыдаче виз россиянам

Лавров отметил, что Россия выдает визы американцам без задержек

"К сожалению, наши граждане вынуждены ждать собеседования. Если они хотят в Москве собеседование перед получением визы пройти, — 300 дней. Во Владивостоке, по-моему, 40, в Екатеринбурге тоже более 30 только для того, чтобы пройти собеседование. Наши американские коллеги объясняют это тем, что после того, как были установлены квоты, у них все консульские сотрудники уехали. Это, наверное, право каждой страны определять структуру своего дипломатического представительства", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

"У нас тоже пришлось резать по живому и многие консульские сотрудники уехали, но в нашей ситуации ни одного случая удлинения срока выдачи виз не произошло. Все визы выдаются точно так же, в те же сроки, что и до этого неприятного развития ситуации в наших двусторонних отношениях. Считаем принципиально важным поддерживать именно такой подход, учитывая значение контактов между людьми, спортивных, культурных, межпарламентских, любых других. Чем больше американцы и россияне будут друг к другу ездить, чем легче будут такие поездки, тем лучше для упрочения наших отношений, нашего партнерства, у которого, как я уже сказал, колоссальные перспективы", — подчеркнул он.

В свою очередь, Помпео отметил, что не хотел бы вдаваться в цифры по визам, но важно, чтобы обе страны действовали в соответствии с Венской конвенцией, и обе страны намерены работать в этом направлении.