Лавров пригласил Помпео в Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о желании Москвы продолжать диалог с Вашингтоном и пригласил госсекретаря США Майкла Помпео посетить Россию в удобное для него время.
"При всех трудностях и разногласиях потенциал у нашего сотрудничества большой, как в экономике, так и в других областях. И в интересах обеих стран использовать этот потенциал в полную силу и развивать отношения во благо себе и всему мировому сообществу. Мы на это настроены и сегодня почувствовали взаимный аналогичный настрой американской стороны. Я признателен Майклу Помпео, мы хотим этот диалог продолжать, и я приглашаю его в удобное время посетить Российскую Федерацию", — сказал он во вторник по итогам переговоров с госсекретарем США.