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Лавров пригласил Помпео посетить Россию в удобное для него время 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Лавров пригласил Помпео в Россию
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о желании Москвы продолжать диалог с Вашингтоном и пригласил госсекретаря США Майкла Помпео посетить Россию в удобное для него время.
"При всех трудностях и разногласиях потенциал у нашего сотрудничества большой, как в экономике, так и в других областях. И в интересах обеих стран использовать этот потенциал в полную силу и развивать отношения во благо себе и всему мировому сообществу. Мы на это настроены и сегодня почувствовали взаимный аналогичный настрой американской стороны. Я признателен Майклу Помпео, мы хотим этот диалог продолжать, и я приглашаю его в удобное время посетить Российскую Федерацию", — сказал он во вторник по итогам переговоров с госсекретарем США.
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Теги:
Политика , Азия , Ближний Восток , Конфликты , Латинская Америка , США , Майкл Помпео , Сергей Лавров
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