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Лавров анонсировал продолжение диалога с США 

Lenta.ru + ещё 1 25 минут назад
Лавров анонсировал продолжение диалога с США
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал продолжение диалога с США для нормализации отношений. Его слова приводит ТАСС.
«Ситуацию, когда между двумя ведущими ядерными державами накапливаются противоречия, нельзя назвать приемлемой», — сказал глава МИД на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.
Лавров добавил, что эта ситуация создает «дополнительное напряжение на международной арене и в мире в целом». Он отметил, что Россия и США готовы вместе искать возможности нормализации двусторонних отношений.
Министр прибыл в Вашингтон 10 декабря на переговоры с Майклом Помпео. Ожидается, что он также встретится с президентом страны Дональдом Трампом.
О возможности встречи американского лидера с Лавровым сообщалось еще 9 декабря. Тогда советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен отметил, что это вопрос «взаимности» — во время своего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, О'Брайен рассказал, что Трамп и Лавров обсудят вопрос контроля над вооружениям.
В последний раз глава российского МИД посещал Вашингтон в 2017 году.
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Теги:
Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Латинская Америка , Оружие , США , Майкл Помпео , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , Роберт О'брайен , МИД , ИТАР-ТАСС
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