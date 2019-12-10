Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что у некоторых членов делегаций России и Украины во время двусторонних переговоров в Париже «сдали нервы». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нет. Не было», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что помощник президента России Владислав Сурков якобы «психанул» во время переговоров и бросил бумаги «на стол или на пол».
Также Аваков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, попросив его «не кивать головой, как будто он все знает» о ситуации в Донбассе.