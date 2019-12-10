Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским

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Пескова спросили об инциденте на встрече с Зеленским 

Рамблер 27 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что у некоторых членов делегаций России и Украины во время двусторонних переговоров в Париже «сдали нервы». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нет. Не было», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что помощник президента России Владислав Сурков якобы «психанул» во время переговоров и бросил бумаги «на стол или на пол».
"Не надо кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
Также Аваков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, попросив его «не кивать головой, как будто он все знает» о ситуации в Донбассе.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , Видео , Украина , Владислав Сурков , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Арсен Аваков , Дмитрий Гордон , МИД
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