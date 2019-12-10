Кремль высказался об инциденте с Зеленским и Лавровым

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Украина

Кремль опроверг слова Авакова о «сдаче нервов» на нормандском саммите 

RT на русском 34 минуты назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что у участником нормандского саммита «сдали нервы».
«Нет. Не было», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, был ли подобный инцидент. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Аваков заявил, что обстановка саммите в Париже была эмоциональной, а у некоторых членов российской и украинской делегаций «сдали нервы».
По его словам, обсуждая ситуацию в Донбассе, украинский лидер Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, а у помощника российского президента Владислава Суркова «сдали нервы».
RT на русском: последние новости
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Теги:
Политика , Видео , Украина , Владислав Сурков , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Арсен Аваков , МИД , РИА Новости
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