Кремль высказался об инциденте с Зеленским и Лавровым

Кремль опроверг слова Авакова о «сдаче нервов» на нормандском саммите

«Нет. Не было», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, был ли подобный инцидент. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Аваков заявил, что обстановка саммите в Париже была эмоциональной, а у некоторых членов российской и украинской делегаций «сдали нервы».