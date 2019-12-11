Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями Совета по правам человека во вторник пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря, передает ТАСС.
«Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода», — сказал глава государства. При этом Путин подчеркнул, что «услышал» предложение.
Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней в году.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу с условием, что это не приведет к увеличению общего количества выходных дней.
Ранее был опубликованы результата опроса, согласно которым 84% россиян согласны на рабочую субботу 28 декабря ради выходного 31 декабря.