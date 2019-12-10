В МИД назвали возможных противников Зеленского

Министерство иностранных дел России предположило, что инициатива обсудить на заседании Генассамблеи ООН 9 декабря проект резолюции о «проблеме милитаризации» Крыма могла исходить от противников президента Украины.
Обращает на себя внимание, что украинская делегация запланировала обсуждение документа именно в день проведения в Париже саммита, для которого администрация Владимира Зеленского стремилась создать максимально благоприятный фон. Не исключено, что такой шаг был инициирован противниками украинского президента, желавшими помешать конструктивному ходу встречи, — подчеркнули в МИДе.
9 декабря в Париже состоялся долгожданный саммит «нормандского формата». Участие в нём приняли президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Киев и Москва договорились об обмене пленными, но не смогли достигнуть соглашения по транзиту газа. Кроме того, между главами Украины и России состоялись и переговоры тет-а-тет. Путин по их итогам отметил, что доволен встречей с Зеленским, писал NEWS.ru.