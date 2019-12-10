Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Не надо тут кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
"Не надо тут кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
В мире
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
Политика
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Украина
Умерла солистка Roxette
Умерла солистка Roxette
Шоу-бизнес

В МИД РФ назвали возможных противников Зеленского 

News.ru 58 минут назад
В МИД назвали возможных противников Зеленского
Фото: News.ru
Министерство иностранных дел России предположило, что инициатива обсудить на заседании Генассамблеи ООН 9 декабря проект резолюции о «проблеме милитаризации» Крыма могла исходить от противников президента Украины.
Обращает на себя внимание, что украинская делегация запланировала обсуждение документа именно в день проведения в Париже саммита, для которого администрация Владимира Зеленского стремилась создать максимально благоприятный фон. Не исключено, что такой шаг был инициирован противниками украинского президента, желавшими помешать конструктивному ходу встречи, — подчеркнули в МИДе.
9 декабря в Париже состоялся долгожданный саммит «нормандского формата». Участие в нём приняли президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Киев и Москва договорились об обмене пленными, но не смогли достигнуть соглашения по транзиту газа. Кроме того, между главами Украины и России состоялись и переговоры тет-а-тет. Путин по их итогам отметил, что доволен встречей с Зеленским, писал NEWS.ru.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
News.ru: последние новости
Путин: установление контроля Киевом на границе с РФ приведёт к геноциду Путин: установление контроля Киевом на границе с РФ приведёт к геноциду Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского Аваков рассказал, как на переговорах в Париже у Суркова «сдали нервы» Аваков рассказал, как на переговорах в Париже у Суркова «сдали нервы»
Комментарии 
Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Генассамблея ООН , МИД , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова 121
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе 475
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение 606
Умерла солистка Roxette
Умерла солистка Roxette 185
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной 165
Видео
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Россиянин расстрелял охранника клуба и попал на видео
00:18
Россиянин расстрелял охранника клуба и попал на видео
Происшествия Криминал
«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
00:48
«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
В мире Политика
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
01:41
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
Армия Оружие
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
00:39
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
Политика Армия
Представитель России «психанул» на переговорах в Париже
01:08
Представитель России «психанул» на переговорах в Париже
Политика В мире
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
00:11
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
Происшествия
Умерла солистка Roxette
00:52
Умерла солистка Roxette
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение