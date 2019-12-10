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Путин рассказал об обнаружении места захоронения его брата поисковиками 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 54 минуты назад
Путин рассказал о личном
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин рассказал, что поисковые отряды нашли место захоронения его брата, который погиб во время блокад Ленинграда.
«Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискаревке (Пискаревское мемориальное кладбище) захоронен оказался, родители даже не знали. Просто бумажку им прислали, что умер и все, во время блокады, поисковики нашли, даже нашли участок конкретный на Пискаревке. Я по себе знаю, что это хорошая, благородная работа», — передает слова Путина РИА «Новости».
Старший брат Путина Виктор умер от дифтерита в 1942 году. О том, что Виктор похоронен на Пискаревском кладбище, президент России рассказывал и ранее.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Санкт-Петербург
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