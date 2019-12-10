Путин рассказал о личном

Путин о работе поисковиков: Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискаревке захоронен оказался. Родители даже не знали, просто бумажку им прислали, что умер во время блокады и все. А они нашли даже участок, где он похоронен. Так что по себе знаю, что это хорошая работа pic.twitter.com/DbDjyX5w4g— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 10, 2019