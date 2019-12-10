В Кремле оценили знакомство Путина и Зеленского

Песков отметил, что общение глав государств во время саммита "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия. — примечание "Газеты.Ru") было конструктивным и прагматичным. Он подчеркнул, что во время открытого диалога стороны открыло высказывали свои позиции.

Пресс-секретарь назвал первую личную встречу президентов хорошим продолжением телефонного знакомства и выразил надежду на то, что их диалог станет началом конструктивного общения для решения существующих проблем.

Ранее стало известно, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретились в рамках саммита в "нормандском формате", который состоялся 9 декабря в Париже.