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В Кремле оценили знакомство Путина и Зеленского 

Газета.Ru 1 час назад
В Кремле оценили знакомство Путина и Зеленского
Фото: © Михаил Метцель/ТАСС
Кремль надеется, что первое знакомство президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского станет началом конструктивного диалога сторон. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Песков отметил, что общение глав государств во время саммита "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия. — примечание "Газеты.Ru") было конструктивным и прагматичным. Он подчеркнул, что во время открытого диалога стороны открыло высказывали свои позиции.
Пресс-секретарь назвал первую личную встречу президентов хорошим продолжением телефонного знакомства и выразил надежду на то, что их диалог станет началом конструктивного общения для решения существующих проблем.
Ранее стало известно, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретились в рамках саммита в "нормандском формате", который состоялся 9 декабря в Париже.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Газета.Ru
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