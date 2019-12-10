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Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова 

Газета.Ru 1 час назад
Медведев отреагировал на смерть Лужкова
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования семье бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олег Осипов.
Осипов напомнил, что у Медведева и Лужкова были не самые простые отношения, тем не менее, премьер выразил соболезнования родным и близким умершего.
Ранее СМИ сообщили, что Лужков скончался в Мюнхене. Позже мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил смерть предшественника.
Лужкову исполнилось 83 года 21 сентября. Он занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Юрий Лужков , Сергей Собянин
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