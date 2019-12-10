Лукашенко обсудил с Медведевым интеграцию двух стран

Лукашенко обсудил с Медведевым интеграционную повестку двух стран

"Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи белорусско-российских переговоров, дальнейшую работу по наполнению интеграционной повестки дня, развитию торгово-экономического сотрудничества, снятию проблемных вопросов в этой сфере", — цитирует сообщение пресс-службы информационно-аналитический портал Союзного государства.

Как отмечается, Лукашенко и Медведев договорились о продолжении контактов, чтобы до нового года "сверить часы" по соответствующей проблематике.