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Лукашенко обсудил с Медведевым интеграционную повестку двух стран 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Лукашенко обсудил с Медведевым интеграцию двух стран
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудил с премьеров РФ Дмитрием Медведевым итоги переговоров глав Белоруссии и России в Сочи, интеграционную повестку дня, торгово-экономические вопросы, сообщила во вторник пресс-служба президента республики.
"Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи белорусско-российских переговоров, дальнейшую работу по наполнению интеграционной повестки дня, развитию торгово-экономического сотрудничества, снятию проблемных вопросов в этой сфере", — цитирует сообщение пресс-службы информационно-аналитический портал Союзного государства.
Как отмечается, Лукашенко и Медведев договорились о продолжении контактов, чтобы до нового года "сверить часы" по соответствующей проблематике.
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Теги:
Политика , СНГ , Дмитрий Медведев , Александр Лукашенко , Правительство РФ , Сочи
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