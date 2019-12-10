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Путин и Зеленский провели краткую встречу без переводчиков в Париже 

ТАСС 30 минут назад
Путин и Зеленский встретились без переводчиков
Фото: РИА Новости
Президенты России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский — в Париже на полях саммита "нормандской четверки" провели в понедельник краткую встречу тет-а-тет, без переводчиков. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они остались один на один, это было краткое общение, потому что уже далее туда (в кабинет, где сидели Путин и Зеленский — прим. ТАСС) президент [Франции Эмманюэль] Макрон вошел и пригласил на продолжение "нормандского формата", — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений.
В понедельник в Париже состоялся саммит "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). На его полях лидеры всех четырех стран провели друг с другом отдельные двусторонние беседы.
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Теги:
Политика , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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