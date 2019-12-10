Путин и Зеленский встретились без переводчиков

Путин и Зеленский провели краткую встречу без переводчиков в Париже

Владимир Путин и Президенты России и Украины Владимир Зеленский — в Париже на полях саммита "нормандской четверки" провели в понедельник краткую встречу тет-а-тет, без переводчиков. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Они остались один на один, это было краткое общение, потому что уже далее туда (в кабинет, где сидели Путин и Зеленский — прим. ТАСС) президент [Франции Эмманюэль] Макрон вошел и пригласил на продолжение "нормандского формата", — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений.

В понедельник в Париже состоялся саммит "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). На его полях лидеры всех четырех стран провели друг с другом отдельные двусторонние беседы.