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Песков: четких планов о возможных дополнительных встречах Путина и Лукашенко пока нет 

ТАСС + ещё 2 50 минут назад
Песков внес ясность в сроки встречи Путина и Лукашенко
Фото: РИА Новости
Конкретных планов проведения дополнительной встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, помимо предстоящей 20 декабря в Санкт-Петербурге, пока нет. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас пока четких планов нет. Пока ориентируемся на [проведение встречи] 20-го числа в Санкт-Петербурге", — сказал Песков, комментируя слова белорусского лидера о том, что главы двух государств могут встретиться после 20 декабря еще раз до конца года.
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Теги:
Политика , В мире , СНГ , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Санкт-Петербург
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