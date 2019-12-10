Песков внес ясность в сроки встречи Путина и Лукашенко

Песков: четких планов о возможных дополнительных встречах Путина и Лукашенко пока нет

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В Киеве подтвердили встречу Зеленского и Путина после саммита "четверки"

Зеленский считает, что Украина и Россия заключат транзитный контракт более чем на год

Путин и Зеленский провели краткую встречу без переводчиков в Париже