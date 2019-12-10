Лужкова назвали защитником российского Крыма

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков был защитником российского Крыма, системно поддерживая полуостров в годы нахождения в составе Украины, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Ранее сообщалось о кончине экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Это был настоящий защитник российского Крыма. В Русской общине Крыма он пользовался высочайшим авторитетом. Мы безмерно благодарны ему, что он помогал Крыму в самые сложные 90-е годы нашей жизни", — сказал Цеков.
По его словам, Лужков оказывал системную помощь Крыму, когда полуостров находился еще в составе Украины, реализовав ряд крупных гуманитарных проектов.
"Он очень много помогал российским соотечественникам в Крыму и конкретно Русской общине Крыма. С ним можно было всегда встретиться, когда в этом была действительно необходимость. Он всегда очень доброжелательно встречал все крымские делегации. Он все время подчеркивал особое место Крыма в Российской Федерации и неоднократно высказывался о несправедливости нахождения Крыма в составе Украины", — сказал Цеков.