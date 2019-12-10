Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Украина
Умерла солистка Roxette
Умерла солистка Roxette
Шоу-бизнес
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Общество
Названа причина смерти Юрия Лужкова
Названа причина смерти Юрия Лужкова
Общество

Сенатор назвал Лужкова защитником российского Крыма 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Лужкова назвали защитником российского Крыма
Фото: РИА Новости
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков был защитником российского Крыма, системно поддерживая полуостров в годы нахождения в составе Украины, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Ранее сообщалось о кончине экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Это был настоящий защитник российского Крыма. В Русской общине Крыма он пользовался высочайшим авторитетом. Мы безмерно благодарны ему, что он помогал Крыму в самые сложные 90-е годы нашей жизни", — сказал Цеков.
По его словам, Лужков оказывал системную помощь Крыму, когда полуостров находился еще в составе Украины, реализовав ряд крупных гуманитарных проектов.
"Он очень много помогал российским соотечественникам в Крыму и конкретно Русской общине Крыма. С ним можно было всегда встретиться, когда в этом была действительно необходимость. Он всегда очень доброжелательно встречал все крымские делегации. Он все время подчеркивал особое место Крыма в Российской Федерации и неоднократно высказывался о несправедливости нахождения Крыма в составе Украины", — сказал Цеков.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Последние новости
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Комментарии 
Теги:
Политика , Юрий Лужков , Сергей Собянин , Сергей Цеков , РИА Новости , Москва , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение 503
Умерла солистка Roxette
Умерла солистка Roxette 57
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной 37
Названа причина смерти Юрия Лужкова
Названа причина смерти Юрия Лужкова 483
Умер Юрий Лужков
Умер Юрий Лужков 357
Видео
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
00:11
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
Происшествия
Умерла солистка Roxette
00:52
Умерла солистка Roxette
Шоу-бизнес
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
01:08
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
В мире Армия
Опубликовано видео возгорания автобуса в Тольятти
00:34
Опубликовано видео возгорания автобуса в Тольятти
Пожары Происшествия
Пока вы спали: о чем договорились Путин, Зеленский, Макрон и Меркель
04:05
Пока вы спали: о чем договорились Путин, Зеленский, Макрон и Меркель
Политика
Опубликовано видео с места пожара на рынке в Баку
00:43
Опубликовано видео с места пожара на рынке в Баку
Происшествия
«Всех отправили домой умирать»
00:36
«Всех отправили домой умирать»
Общество Происшествия
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
01:28
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
Происшествия
Сборку российского «самолета XXI века» показали на видео
01:30
Сборку российского «самолета XXI века» показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть