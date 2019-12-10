Лужкова назвали защитником российского Крыма

Сенатор назвал Лужкова защитником российского Крыма

Ранее сообщалось о кончине экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин

"Это был настоящий защитник российского Крыма. В Русской общине Крыма он пользовался высочайшим авторитетом. Мы безмерно благодарны ему, что он помогал Крыму в самые сложные 90-е годы нашей жизни", — сказал Цеков.

По его словам, Лужков оказывал системную помощь Крыму, когда полуостров находился еще в составе Украины, реализовав ряд крупных гуманитарных проектов.