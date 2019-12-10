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Озвучена окончательная позиция России по теме выплат Эстонии за «советскую оккупацию» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
РФ определилась с выплатами Эстонии за «оккупацию»
Фото: РИА Новости
Россия закрыла тему «советской оккупации» Эстонии и якобы необходимых выплат за нее раз и навсегда, заявил посол России в Таллине Александр Петров.
«Сошлюсь на официальные заявления российских представителей и в наши дни, согласно которым любые призывы к России о возвращении Эстонии якобы «аннексированных» территорий являются неприемлемыми. Это же касается требований к нашей стране о выплате неких компенсаций за «советскую оккупацию». Данные темы закрыты раз и навсегда», — передает его слова РИА «Новости».
Посол заявил, что такие призывы наносят «огромный ущерб российско-эстонским межгосударственным отношениям», а также закрывают пути улучшения общей атмосферы отношений и возможности продвижения вперед.
Ранее о праве Эстонии требовать компенсацию за ущерб от «советской оккупации» говорил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу. «Ущерб» оценили в 1,2 млрд евро. Кроме того, Эстония потребовала от России вернуть «аннексированные» 5% территории.
Газета ВЗГЛЯД ранее подсчитала, сколько «русские оккупанты» вложили в страны Прибалтики.
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Теги:
Политика , Прибалтика , Александр Петров , МИД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Таллин , Эстония
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