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Губернатор Подмосковья выразил соболезнования в связи с кончиной Лужкова 

RT на русском 1 час назад
Губернатор Подмосковья прокомментировал смерть Лужкова
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования семье скончавшегося Юрия Лужкова, сообщает телеканал «360».
«Умер Юрий Лужков. Мэр, с которым Москва жила 18 лет. Который сделал для столицы очень много. Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. Он был талантливым политиком и замечательным человеком. Искренние соболезнования его родным и близким», — написал Воробьёв в Instagram.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в Германии. Он находился в одной из клиник Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы города.
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Теги:
Политика , Андрей Воробьев , Юрий Лужков , Сергей Собянин , Москва , Московская область
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