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Путин и Зеленский готовят совместную декларацию 

Газета.Ru + ещё 3 19 часов назад
Путин и Зеленский готовят совместную декларацию
Фото: Depositphotos/РИА «Новости»/Reuters, коллаж
Президент России Владимир Путин и его коллега из Украины Владимир Зеленский на двусторонней встрече в Париже обсуждают совместную декларацию. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Встреча двух лидеров началась после саммита "нормандской четверки". В нем принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также лидеры России и Украины.
Ожидает, что после встречи все участники саммита выйдут к прессе.
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Теги:
Политика , В мире , Европа , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон
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