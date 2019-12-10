Тело Лужкова доставят в Россию 11 декабря

Тело экс-мэра столицы Юрия Лужкова должны доставить в Москву из Мюнхена к вечеру 11 декабря. Такие сроки поставили его родные перед похоронным агентством, которое займётся транспортировкой и организацией похорон.

Глава похоронного агентства уже вылетает из Шереметьево в Мюнхен — для сопровождения тела и контроля за транспортировкой, — сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, Лужков скончался на операционном столе мюнхенской клиники Гроссхадерн. Он прибыл в Германию 9 декабря для плановой операции по чистке сосудов, но во время процедуры произошла аллергическая реакция.