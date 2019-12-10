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Политика

Тело Лужкова доставят в Россию 11 декабря 

News.ru + ещё 14 6 часов назад
Тело Лужкова доставят в Россию 11 декабря
Фото: News.ru
Тело экс-мэра столицы Юрия Лужкова должны доставить в Москву из Мюнхена к вечеру 11 декабря. Такие сроки поставили его родные перед похоронным агентством, которое займётся транспортировкой и организацией похорон.
Глава похоронного агентства уже вылетает из Шереметьево в Мюнхен — для сопровождения тела и контроля за транспортировкой, — сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, Лужков скончался на операционном столе мюнхенской клиники Гроссхадерн. Он прибыл в Германию 9 декабря для плановой операции по чистке сосудов, но во время процедуры произошла аллергическая реакция.
Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным бывшего градоначальника столицы Юрия Лужкова в связи с его смертью. Он отметил его энергичность и жизнерадостность. Лужкову было 83 года.
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Теги:
Политика , Юрий Лужков , Сергей Собянин , Аэропорт Шереметьево , Москва , Мюнхен
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