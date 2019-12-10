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Володин назвал Лужкова политиком своего времени 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Володин высказался о Лужкове
Фото: РИА Новости
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, назвал его жизнелюбивым человеком и политиком своего времени.
Ранее сообщалось о кончине Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Юрий Михайлович Лужков был энергичным, жизнелюбивым человеком. Он был политиком своего времени, его активная деятельность пришлась на трудный в жизни страны постсоветский период. Юрий Михайлович долгие годы был мэром Москвы, и с его именем в то сложное время многие москвичи связывали изменения своей жизни к лучшему", — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Спикер Госдумы также выразил искренние соболезнования родным и близким Лужкова.
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Теги:
Политика , Юрий Лужков , Сергей Собянин , Вячеслав Володин , Госдума
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