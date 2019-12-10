Взять Москву нахрапом не удалось

Страна (Украина): Майдан разойдется, война остается

Страна (Украина) . Что касается Донбасса, то, поскольку о политическом урегулировании договориться не удалось, там продолжится военное противостояние. Конкретных договоренностей по газовой проблеме также пока нет, и риск прекращения транзита с 1 января сохраняется. Скромные достижения нормандского саммита остались в тени нерешенных вопросов, пишет. Что касается Донбасса, то, поскольку о политическом урегулировании договориться не удалось, там продолжится военное противостояние. Конкретных договоренностей по газовой проблеме также пока нет, и риск прекращения транзита с 1 января сохраняется.

В понедельник в Париже прошел саммит «нормандской четверки», который в Киеве приближали как могли. Для Владимира Зеленского эта затея и раньше была не очень понятной — слишком много вопросов предполагалось на ней решить. И сегодняшний день лишь подтвердил, что нахрапом «взять Москву » не удалось.

Непонятно, правда, на чем были основаны гипотезы, что Россия согласится отказаться от Минских соглашений и отдать Зеленскому то, что не отдавала Порошенко. То есть — границу, армии «республик» и прочие свои активы в Донбассе. Но факт остается фактом — стороны не решили ни одного концептуального вопроса. Такого, который поменял бы расклады в Донбассе.

Достигли следующего: обмена пленными до конца года и разведения войск на трех новых участках до марта. А из политической части договорились внести формулу Штайнмайера в закон об особом статусе (да и то это выглядит опцией консультативной).

И через четыре месяца решили встретиться снова. Вот, собственно, и все, что записано в итоговом коммюнике. Ничего такого, чего стороны не могли бы обсудить в рамках менее пафосной трехсторонней контактной группы в Минске . То же разведение войск логично было обсуждать в нормандском формате для всей линии фронта, а не для трех относительно тихих участков вблизи Золотого и Петровского (такой «размах» был больше присущ эпохе Порошенко).

Правда, есть и важные символические вещи, которые записаны в коммюнике. Это приверженность к Минским соглашениям, без всяких изъятий или редактур. Сколько бы Зеленский на словах не критиковал эти договоренности, но позиция Парижа и Берлина в этом смысле оказалась ближе к Москве.

Самым декларативным пунктом может стать посыл о полном прекращении огня до конца 2019 года — благодаря усилению миссии ОБСЕ . На самом деле, гарантировать отсутствие огня мог бы только тотальный развод войск, а о нем договориться не смогли (причем, как признался Аваков, это была позиция украинской стороны, которая посчитала такой отвод войск «невыгодным»). А раз так, то это, по сути, означает продолжение беспорядочных обстрелов, которые, может, и станут немного меньше, но вряд ли упадут до нуля.

И нельзя сказать, что такой результат не был предсказуем заранее. Ведь позиции сторон были в общем-то диаметрально противоположны. Хотя было и поле для компромисса. Но, вероятно, оно схлопнулось под влиянием каких-то сил — от внутренней «партии войны» до внешней.

В итоге то, чего не удалось решить, перевешивает скромные достижения сегодняшнего саммита:

Согласовать порядок проведения выборов и передачи контроля над границей (до или после выборов).

Согласовать видение особого статуса как такового.

Согласовать разведение войск по всей линии фронта.

Три этих пункта в переводе на простой язык означают — война продолжится, так как не будет политического урегулирования, а армии по-прежнему будут стоять (и стрелять) друг напротив друга.

И сама по себе формула Штайнмайера (то есть, проведение выборов с последующим предоставлением особого статуса Донбассу) без понимания, как именно эти выборы проводить, работать не будет.

Удивительно, но резолюция нынешнего саммита сильно напоминает решения предыдущего — осенью 2016 года, в котором участвовал еще Порошенко. Тогда тоже «договорились договариваться». Дали срок 2 месяца на подготовку «дорожной карты», но так ничего и не произошло. А сами «четверки» прекратили собираться ввиду бессмысленности. Тоже, вполне вероятно, учитывая разницу в подходах, будет и сейчас.

Отдельный вопрос по газу. Из того, что сказал Зеленский и топ-менеджеры НАК можно сделать вывод, что переговоры идут очень туго. И договоренностей конкретных пока нет. То есть, риск прекращения транзита с 1 января по-прежнему остается. Хотя шансы на компромисс здесь все-таки выше, чем по Донбассу — вопрос денежный и его решать нужно быстро. Да и сам Зеленский делает упор на то, что прогресс в переговорах есть.

Есть вариант, что договоренности по газу решили специально не озвучивать именно сегодня, чтобы, во-первых, не связывать их с президентом. Во-вторых, не давать лишний повод для заявлений о зраде (измене) в Киеве.

Не исключено, что таким же образом могут попытаться объяснить и скромные подвижки по Донбассу. Дескать, это некий «хитрый план Зеленского», что, мол, он просто не хочет раскрывать карты. А на самом деле уже обо всем договорились. Но, похоже, весь хитрый план пока заключается в том, чтобы националисты ушли из под окон офиса президента на Банковой. Именно на них было во многом рассчитано выступление Зеленского на пресс-конференции, и утечки информации от Авакова и других участников встречи, что никакой зрады не было.

И по националистам план сработал. Они уходят. Пока уходят.

А война продолжается.