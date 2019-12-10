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Володин рассказал об опасности доминирования одной партии 

News.ru 2 часа назад
Володин заявил об опасности доминирования одной партии
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о преимуществах многопартийности. Политическая система в условиях монополии одной партии неустойчива, считает он.
Крайне важно, чтобы в партийной системе была конкуренция. Когда была монополия одной партии, это все привело к одному мнению, не было противовесов. Закончилось тем, что партия ошиблась, одно решение, второе — без конкуренции партийная элита стала бронзоветь, в итоге потеряла связь с обществом, — сказал Володин на открытии выставки в Госдуме по случаю 30-летия ЛДПР.
Спикер нижней палаты также отметил вклад Владимира Жириновского в установлении многопартийности в России.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что притеснение малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей. По его мнению, властям Украины стоит задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство — более 96% жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы — приняли решение о вхождении в состав РФ, писал NEWS.ru
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Комментарии 3 
Теги:
Политика , Владимир Жириновский , Вячеслав Володин , Госдума , ЛДПР
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