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Эрдоган рассказал Путину о саммите НАТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 20 50 минут назад
Эрдоган рассказал Путину о саммите НАТО
Фото: Reuters
Глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и Ливии, а также саммит НАТО.
Турецкий лидер рассказал Путину о «своих контактах в ходе прошедшего в Лондоне саммита НАТО», сообщается на сайте Кремля.
Путин и Эрдоган обсудили приоритетные темы партнерства России и Турции, включая торгово-экономические отношения двух стран. Стороны подчеркнули важность продолжения реализации совместных планов в энергетике и военно-техническом сотрудничестве.
Главы государств отметили необходимость усилить скоординированное противостояние терроризму в Сирии и полностью выполнить соглашения по Идлибу и северо-востоку САР. Руководители России и Турции выразили надежду, что Конституционный комитет Сирии продемонстрирует результативную работу.
Обсуждая ситуацию в Ливии, Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность обстановкой в районе Триполи, где продолжаются бои. Москва и Анкара согласились, что урегулированию ситуации способствовало бы «скорейшее прекращение огня и возобновление межливийских мирных переговоров».
Ранее администрация турецкого президента сообщила, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры.
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Теги:
Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Санкции , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Конституционный комитет Госдумы , НАТО , Сирия , Турция
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