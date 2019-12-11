Эрдоган рассказал Путину о саммите НАТО

Турецкий лидер рассказал Путину о «своих контактах в ходе прошедшего в Лондоне саммита НАТО», сообщается на сайте Кремля.

Путин и Эрдоган обсудили приоритетные темы партнерства России и Турции, включая торгово-экономические отношения двух стран. Стороны подчеркнули важность продолжения реализации совместных планов в энергетике и военно-техническом сотрудничестве.

Главы государств отметили необходимость усилить скоординированное противостояние терроризму в Сирии и полностью выполнить соглашения по Идлибу и северо-востоку САР. Руководители России и Турции выразили надежду, что Конституционный комитет Сирии продемонстрирует результативную работу.

Обсуждая ситуацию в Ливии, Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность обстановкой в районе Триполи, где продолжаются бои. Москва и Анкара согласились, что урегулированию ситуации способствовало бы «скорейшее прекращение огня и возобновление межливийских мирных переговоров».

Ранее администрация турецкого президента сообщила, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры.