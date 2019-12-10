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Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Лавров прибыл в Вашингтон
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в США, сообщает ТАСС.
Отмечается, что самолет российской делегации приземлился в Вашингтоне. Лавров проведет в Соединенных штатах меньше суток.
Ожидается, что в Вашингтоне глава МИД России будет принят американским лидером Дональдом Трампам.
Также в ходе визита российский министр проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и встретится с американскими политологами.
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Теги:
Политика , США , Сергей Лавров , МИД , ИТАР-ТАСС
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