Президент России Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ противоречит олимпийской хартии. Он заявил, что у россии есть все основания подать в суд на антидопинговое агентство.
По словам Путина, у WADA у нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету, «а если нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом», цитирует главу государства РИА «Новости».
«Путин особо подчеркнул, что любое наказание должно быть индивидуальным. Наказания не могут носить коллективного характера, распространяться на людей, которые к определённым нарушениям не имеют никакого отношения, и все это понимают», — цитирует главу государства RT. По словам Путина, WADA исходило из соображений политического характера, «ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие».
Исполком WADA отстранил Россию от участия в соревнованиях на четыре года. Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса соответствия. Как писало ранее «UR|A.RU», в Минспорта заявили, что Россия собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).