Российский лидер пообещал заступиться за наших спортсменов перед WADA

По словам Путина, у WADA у нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету, «а если нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом», цитирует главу государства РИА «Новости».

«Путин особо подчеркнул, что любое наказание должно быть индивидуальным. Наказания не могут носить коллективного характера, распространяться на людей, которые к определённым нарушениям не имеют никакого отношения, и все это понимают», — цитирует главу государства RT. По словам Путина, WADA исходило из соображений политического характера, «ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие».