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Путин увидел потепление в кризисе на Украине 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Путин увидел потепление в кризисе на Украине
Фото: РИА Новости
В ситуации с урегулированием кризиса на Украине наблюдается потепление. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже, передает «Интерфакс».
«Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да, а как же», — заявил российский лидер. По его словам, процесс разрешения конфликта, как и отношения с Украиной, движутся в правильном направлении. В качестве примера он указал на саму встречу в нормандском формате, а также произошедшие ранее обмен пленными и развод сил на линии разграничения на Украине.
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Теги:
Политика , В мире , Украина , Саммит , Владимир Путин , Интерфакс
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