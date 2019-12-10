Путин увидел потепление в кризисе на Украине 

В ситуации с урегулированием кризиса на Украине наблюдается потепление. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже, передает «Интерфакс».
«Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да, а как же», — заявил российский лидер. По его словам, процесс разрешения конфликта, как и отношения с Украиной, движутся в правильном направлении. В качестве примера он указал на саму встречу в нормандском формате, а также произошедшие ранее обмен пленными и развод сил на линии разграничения на Украине.