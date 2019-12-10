Мусорный коллапс: Власти в ужасе от ситуации в регионах

Глава Минприроды недоволен, как губернаторы проводят мусорную реформу

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал главам регионов письма, в которых содержатся рекомендации о том, как увеличить эффективность проводимой мусорной реформы. Он отмечает, что в данный момент в ряде российских регионов сложилась критическая ситуация с вывозом мусора: уровень неплатежей со стороны пользователей достиг 70%.

В Минприроды также признавали, что в 16 регионах, в том числе Челябинской области (также указаны Алтайский и Красноярский края, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская области, Бурятия , Дагестан, Ингушетия и ряд других), мусор вывозится некачественно, пишет «Коммерсант».

В письме Кобылкин отмечает, что уровень неплатежей юридических лиц достигает 70%, из-за этого высок риск прекращения оказания услуги по вывозу мусора, в том числе из-за банкротства региональных операторов. Губернаторам он предлагает провести в своих регионах информационную кампанию, которая поможет повысить собираемость платежей. Также главы регионов должны взять под контроль оборудование контейнерных площадок, им же вменили ликвидировать задолженность бюджетных учреждений перед регоператорами, а также подумать о возможной компенсации выпадающих доходов компаний.

С начала 2019 года регионы РФ вкрючилисьв мусорную реформу, в рамках которой за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, выбранные на конкурсах.