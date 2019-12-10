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Политика

Глава Минприроды недоволен, как губернаторы проводят мусорную реформу 

Ura.Ru + ещё 2 49 минут назад
Мусорный коллапс: Власти в ужасе от ситуации в регионах
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал главам регионов письма, в которых содержатся рекомендации о том, как увеличить эффективность проводимой мусорной реформы. Он отмечает, что в данный момент в ряде российских регионов сложилась критическая ситуация с вывозом мусора: уровень неплатежей со стороны пользователей достиг 70%.
В Минприроды также признавали, что в 16 регионах, в том числе Челябинской области (также указаны Алтайский и Красноярский края, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская области, Бурятия, Дагестан, Ингушетия и ряд других), мусор вывозится некачественно, пишет «Коммерсант».
В письме Кобылкин отмечает, что уровень неплатежей юридических лиц достигает 70%, из-за этого высок риск прекращения оказания услуги по вывозу мусора, в том числе из-за банкротства региональных операторов. Губернаторам он предлагает провести в своих регионах информационную кампанию, которая поможет повысить собираемость платежей. Также главы регионов должны взять под контроль оборудование контейнерных площадок, им же вменили ликвидировать задолженность бюджетных учреждений перед регоператорами, а также подумать о возможной компенсации выпадающих доходов компаний.
С начала 2019 года регионы РФ вкрючилисьв мусорную реформу, в рамках которой за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, выбранные на конкурсах.
В понедельник премьер Дмитрий Медведев заявил, что ряд регионов (среди них Курганская область) до сих пор не пор не перешли на новые правила обращения с отходами.
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Дмитрий Кобылкин , Минприроды
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