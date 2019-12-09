Путин проводит встречу с Меркель перед началом саммита в «нормандском формате»

Параллельно с этим в резиденции французского лидера идет двусторонняя встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским

О возможных темах беседы президента РФ с канцлером ФРГ стороны ранее напрямую не сообщали. Как отметили в правительстве Германии, есть "широкий спектр тем" для обсуждения. Встреча проходит на фоне высылки Берлином в начале декабря двух российских дипломатов из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества властей РФ по делу об убийстве гражданина Грузии в столице ФРГ летом этого года. По словам самой Меркель, данный случай не повлияет на саммит в нормандском формате, так как является событием в первую очередь для двусторонних отношений Германии с Россией. На вопрос, намерена ли она обсудить эту тему с Путиным в Париже, Меркель ответила: "Мы вам сообщим, о чем там поговорим".

В предыдущий раз Путин и Меркель встречались на полях саммита Группы двадцати в Осаке в конце июня этого года.