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Песков: Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским 

Российская Газета + ещё 36 1 час назад
Песков: Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин не смотрел и не будет смотреть сериал "Слуга народа", в котором украинский лидер Владимир Зеленский сыграл роль главы государства еще до своего избрания. У него просто нет времени на сериалы, пояснили в Кремле.
"Я не думаю. Президент не смотрит сериалы, поэтому убежден, что не смотрел, и также убежден, что смотреть не будет, потому что времени у него нет", — сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос, разрешил ли Кремль показывать этот сериал, раз его будет транслировать телеканал ТНТ, и означает ли это потепление в двусторонних отношениях, пресс-секретарь президента России заметил, что телеканал это частный, а не государственный. "Чтобы показывать сериал, никакого разрешения Кремля не нужно", — объяснил он журналистам. "Главное — приобрести сериал и соблюдать все авторские права, вот и все", — заключил Песков.
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Теги:
Политика , Выборы на Украине , Слуга народа , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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