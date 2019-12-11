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Лавров подтвердил Трампу предложение о продлении СНВ-3 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Лавров подтвердил Трампу предложение о продлении СНВ-3
Фото: EPA
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что подтвердил американской стороне предложение Москвы о необходимости продления договора СНВ-3.
"Особое внимание мы уделили стратегической стабильности… Остался только один действующий договор между Россией и Соединённым Штатами. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)… Мы подтвердили наше предложение о том, что этот договор должен быть продлен", — сказал Лавров на итоговой пресс-конференции в посольстве РФ в США.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
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Теги:
Политика , В мире , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Москва , США
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