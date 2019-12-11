Лавров подтвердил Трампу предложение о продлении СНВ-3

"Особое внимание мы уделили стратегической стабильности… Остался только один действующий договор между Россией и Соединённым Штатами. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)… Мы подтвердили наше предложение о том, что этот договор должен быть продлен", — сказал Лавров на итоговой пресс-конференции в посольстве РФ в США.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.