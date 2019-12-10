Российская чиновница объяснилась за матерное обращение

Чиновница объяснила мат на молодежном форуме

По словам начальника отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора Александры Поздняковой, она нецензурно выразилась на встрече с молодежью, чтобы привлечь внимание аудитории. Об этом чиновница рассказала телеканалу «ЛенТВ24»

«Рамблер» писал, что ранее в Сети появилась видеозапись, где Позднякова при помощи нецензурной лексики призывала молодежь усиленно работать.

«В данном спиче она вполне вписалась и они… ну, они оторвались от телефонов. Они посмотрели, они начали слушать, и они поняли, что это я не просто так сказала», — пояснила Позднякова.

По ее словам, нецензурное высказывание было признано привлечь внимание участников форума. При этом чиновница указала, что мат помог понять молодым людям, «что им нужно дальше двигаться, делать что-то», «не сидеть в телефоне, не постить фотки, а просто идти и работать».

Она также добавила, что использовала бы «абсолютно другую речь», если бы в аудитории находились «только руководители».

При этом глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков подчеркнул, что муниципальный служащий не имеет права на такие публичные высказывания.