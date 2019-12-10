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Политика

Чиновница объяснила мат на молодежном форуме 

Рамблер + ещё 12 47 минут назад
Российская чиновница объяснилась за матерное обращение
Фото: Leningrad_guide / Telegram
По словам начальника отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора Александры Поздняковой, она нецензурно выразилась на встрече с молодежью, чтобы привлечь внимание аудитории. Об этом чиновница рассказала телеканалу «ЛенТВ24».
«Рамблер» писал, что ранее в Сети появилась видеозапись, где Позднякова при помощи нецензурной лексики призывала молодежь усиленно работать.
«В данном спиче она вполне вписалась и они… ну, они оторвались от телефонов. Они посмотрели, они начали слушать, и они поняли, что это я не просто так сказала», — пояснила Позднякова.
По ее словам, нецензурное высказывание было признано привлечь внимание участников форума. При этом чиновница указала, что мат помог понять молодым людям, «что им нужно дальше двигаться, делать что-то», «не сидеть в телефоне, не постить фотки, а просто идти и работать».
Она также добавила, что использовала бы «абсолютно другую речь», если бы в аудитории находились «только руководители».
При этом глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков подчеркнул, что муниципальный служащий не имеет права на такие публичные высказывания.
«Нам не по пути с такими муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода выходки», — заявил он, подчеркнув, что высказывание Александры Поздняковой его «очень расстроило».
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Комментарии 7 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Политика , Общество
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