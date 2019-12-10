Путин: А у нас в квартире газ, а у вас?

На пресс-конференции после саммита в Париже Путин начал ответ на соответствующий вопрос цитатой: «А у нас в квартире газ, а у вас?».

«И у вас есть. И будет», — приводит его слова РИА «Новости».

При этом Путин подчеркнул, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас, если удастся «договориться о совместной честной работе». Речь идет в первую очередь о «промышленном потребителе, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется, мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены».

В свою очередь, Зеленский заявил, что на двусторонней встрече обсудил с Путиным транзит газа. Зеленский высказал мнение, что удалось «разблокировать» вопрос — «на уровне советников сейчас будет обсуждаться возможность, формат, объем, цена и другие детали договора про транзит газа, потому что это очень важно для всех».

Он считает высокой вероятность продления «по лучшим условиям» контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января. Этой теме «уделили большое количество времени встречи тет-а-тет».

Зеленский подчеркнул, что уже нет речи «о контракте на один год», такой вариант «снят с обсуждения». Он пояснил, что «настаивал на наиболее выгодных, амбициозных условиях для Украины и Европы, это на 10 лет».

Также президент Украины считает, что стороны «в принципе сняли вопрос относительно 3 млрд», которые Киев «выиграл». Зеленский заявил, что украинская сторона «готова взять газом».