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Путин: А у нас в квартире газ, а у вас? 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 28 минут назад
Путин: А у нас в квартире газ, а у вас?
Фото: kremlin.ru
Глава российского государства Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудили вопрос поставок и транзита газа.
На пресс-конференции после саммита в Париже Путин начал ответ на соответствующий вопрос цитатой: «А у нас в квартире газ, а у вас?».
«И у вас есть. И будет», — приводит его слова РИА «Новости».
При этом Путин подчеркнул, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас, если удастся «договориться о совместной честной работе». Речь идет в первую очередь о «промышленном потребителе, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется, мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены».
В свою очередь, Зеленский заявил, что на двусторонней встрече обсудил с Путиным транзит газа. Зеленский высказал мнение, что удалось «разблокировать» вопрос — «на уровне советников сейчас будет обсуждаться возможность, формат, объем, цена и другие детали договора про транзит газа, потому что это очень важно для всех».
Он считает высокой вероятность продления «по лучшим условиям» контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января. Этой теме «уделили большое количество времени встречи тет-а-тет».
Зеленский подчеркнул, что уже нет речи «о контракте на один год», такой вариант «снят с обсуждения». Он пояснил, что «настаивал на наиболее выгодных, амбициозных условиях для Украины и Европы, это на 10 лет».
Также президент Украины считает, что стороны «в принципе сняли вопрос относительно 3 млрд», которые Киев «выиграл». Зеленский заявил, что украинская сторона «готова взять газом».
Напомним, исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что переговоры с российской стороной по газу, которые состоялись на полях «нормандского саммита» в Париже, прошли конструктивно.
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Теги:
Политика , Юрий Витренко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Нафтогаз , ЕС , РИА Новости
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