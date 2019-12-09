Медведев отчитал губернаторов

Медведев потребовал объяснений у губернаторов регионов не готовых к началу реформы с ТБО

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал, что на Камчатке, в Краснодарском и Хабаровском краях и ряде регионов реформа обращения с мусором не начнется в срок и потребовал объяснений. Об этом он заявил на заседании президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

"В ряде субъектов мы видим ситуацию, она плохая или даже может быть критическая и там система [обращения с твердыми бытовыми отходами] не заработает с 1 января, — сказал премьер. — Это Камчатка, Краснодарский край, Хабаровский Край, Владимирская, Курганская, Саратовская, Ульяновская и Еврейская автономная области, послушаем как коллеги (губернаторы) объясняют это все".

Глава правительства напомнил, что ключевая задача нацпроекта "Экология" создать целую отрасль по переработке отходов производства и потребления. Все регионы с 1 января 2020 года, за исключением ряда городов федерального значения должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. "Большинство уже или перешли или готовы к этому", — уточнил Медведев.

Говоря о регионах аутсайдерах премьер подчеркнул, что в 17 субъектах есть риск того, что региональные операторы прекратят свою деятельность. Произойти это может в основном по финансовым причинам. При этом в зоне их обслуживания находятся более 14 млн человек. Медведев заявил, что губернаторы должны принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить такого развития событий и представить в правительство конкретные предложения.

"Мониторинг экологического оператора выявил недостатки в территориальных сферах обращения с отходами: в ряде случаев отсутствует информация о планах строительства новой инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами, показатели их утилизации, обработки не соответствуют показателями национального проекта "Экология", а там, где соответствие есть на бумаге, в реальности оно не подтверждено действующими мощностями", — сказал он.

Наиболее сложная ситуация с территориальными схемами обращения с отходами зафиксирована в Тыве, Дагестане, Саратовской и Еврейской автономной областях, в Хабаровском крае.