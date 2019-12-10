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Совфед хочет расширить права иностранцев в России 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Иностранцам в России захотели дать больше прав
Фото: РИА Новости
Комитет палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками во вторник, 10 декабря, планирует рассмотреть законопроект, позволяющий иностранным гражданам, владеющим жилыми помещениями в России, выступать в качестве принимающей стороны для гостей из-за рубежа.
В настоящее время иностранцы не могут ставить граждан из других стран на учёт по адресу своего жилого помещения.
Указанное правило, по сути, является ограничением права иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений на территории РФ, распоряжаться своим имуществом, — говорится в пояснении к документу.
Также отмечается, что постоянно и временно проживающих иностранцев необходимо уравнять в правах и обязанностях, сообщает «Парламентская газета».
Как ранее писал NEWS.ru, федеральные и региональные государственные органы намерены полностью прекратить приём граждан к 2024 году. Данная функция в полном объёме будет передана многофункциональным центрам (МФЦ).
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Теги:
Политика , Общество , Законопроекты , Совет Федерации , Парламентская газета
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