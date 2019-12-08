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Политика

Кадыров: урок Беловежской Пущи нужно запомнить навсегда 

Рамблер + ещё 2 45 минут назад
Кадыров: урок Беловежской Пущи нужно запомнить навсегда
Фото: РИА Новости
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал извлечь урок из развала СССР — «невиданного в истории удара», нанесенного беловежскими фигурантами 28 лет назад.
«Двадцать восемь лет назад Кравчук, Ельцин и Шушкевич развалили Мировую державу — Советский Союз. Это, а также беспрецедентная политика уступок Западу, которую проводил президент Советского Союза Михаил Горбачев, нанесли невиданный в истории удар по экономической, военной, политической, гуманитарной, социальной мощи России, созданной столетиями», — написал Кадыров в соцсетях.
По его словам, Россия оказалась на грани распада. Спасти страну удалось благодаря твёрдой и последовательной политике президента Владимира Путина.
«Он вернул Отечеству былую славу, силу, будущее, дал достойный отпор попыткам Запада превратить нашу страну в третьестепенное государство, поддакивающее Лондону и Вашингтону. Санкции и другие откровенно враждебные действия Запада не смогли поставить Россию на колени», — отметил чеченский лидер.
Кадыров добавил, что урок Беловежской Пущи нужно запомнить навсегда.
8 декабря 1991 года три бывших члена КПСС — Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич — подписали в Беловежской Пуще соглашение» о прекращении деятельности Советского Союза. Через две недели президент СССР Михаил Горбачев объявил о сложении полномочий.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Кравчук возразил Путину: Украине с СССР было не по пути.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Политика , Станислав Шушкевич , Михаил Горбачев , Рамзан Кадыров , Леонид Кравчук , Борис Ельцин , Владимир Путин , КПСС , Чеченская Республика
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