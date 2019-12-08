«Крым и Донецк просили не отдавать их Украине»

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Глава администрации Ельцина: Крым, Донецк и Луганск в 1991 году просили не отдавать их Украине 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Делегации из Донецка, Луганска и Крыма в 1991 году просили оставить их в составе России, однако у Москвы не было времени на переговоры с Киевом по этому поводу, заявил бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов.
«Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм. Война до сих пор идет по поводу этих областей и не только этих. Теперь вот заговорили о том, что мы заберем и другие области к себе в Россию», — сказал он в интервью газете ВЗГЛЯД.
Отвечая на вопрос о том, нужно ли было Борису Ельцину на переговорах с Киевом настаивать, чтобы эти регионы получили право на референдумы по своей судьбе, Филатов заявил, что у команды первого президента России «времени не было».
«Думали, как бы России выжить вообще. Перед началом гайдаровских реформ хлеба не было во многих областях. На несколько дней оставалось муки, и осталось от СССР 120 млрд долларов долгов. О чем было думать — об Украине в тот момент или все-таки о себе, о своих людях?» — сказал Филатов.
В 2016 году газета ВЗГЛЯД подробно писала о всеукраинском референдуме о независимости 1991 года, когда «за» проголосовали подавляющее большинство жителей Донбасса и большинство жителей Крыма.
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Теги:
Политика , Видео , Украина , Сергей Филатов , Борис Ельцин , Администрация Президента РФ , Деловая газета "Взгляд" , Донецк , Киев , Луганск , Москва , Республика Крым
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