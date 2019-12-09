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Политика

Знаменитого депутата Госдумы, предложившего поднять пенсионный возраст, высмеяли в стихах 

Ura.Ru 41 минуту назад
«Пенсионное заявление» депутата Журовой высмеяли с Сети
Фото: URA.RU
Слова депутата Госдумы Светланы Журова, которая считает, что в России следует еще раз повысить пенсионный возраст, стали объектом критики актера и барда Вадима Дабужского. Деятель культуры посвятил оскандалившейся народной избраннице небольшое стихотворение.
«Депутат Госдумы, КОНЬКОБЕЖКА Светлана Журова, заявила, что россияне умоляют продлить пенсионный возраст!
А У МЕНЯ ТАКОЕ МНЕНИЕ О ПЕНСИИ ПРОДЛЕНИЯ. ЕСЛИ РАБОТЫ ПРОДЛИМ МЫ ДЕНЬКИ МНОГИЕ ПЕНСЫ отбросят КОНЬКИ!» — написал он на своей странице в социальной сети Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Дабужский руководил оркестром, аккомпанировавшим знаменитому советскому певцу Марку Бернесу. А как автор куплетов артист работал с юмористами Юрием Филимоновым, Борисом Бруновым, Беном Бенциановым, и Владимиром Винокуром.
Ранее депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Светлана Журова, являющаяся также олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту, публично заявила о том, что ее 65-летние знакомые якобы «умоляют о повышении пенсионного возраста», так как готовы работать до тех пор, пока способны приносить пользу обществу. Эту позицию поддержал ее коллега Геннадий Онищенко.
По мнению Онищенко, повышение пенсионного возраста было вынужденной мерой, в том числе потому, что россияне стали жить лучше. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» сама Журова подробно разъяснила свое скандальное заявление.
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Комментарии 9 
Теги:
Политика , Пенсионный возраст , Светлана Журова , Владимир Винокур , Геннадий Онищенко , Юрий Филимонов , Марк Бернес , Единая Россия , Госдума
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